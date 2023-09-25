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19:58, 25 сентября 2023Экономика

Российскому бюджету пообещали резкий рост налоговых поступлений

В Минфине ожидают рост на 14 % поступлений налогов в бюджет России в 2024 году

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В 2024 году российский бюджет ждет резкий рост налоговых поступлений, пообещал замминистра финансов Алексей Сазанов. План по этой статье доходов казны установлен на 14 процентов выше, чем в текущем году. Об этом сообщают «Ведомости».

В ходе выступления на заседании расширенной коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС) Сазанов отметил, что это «очень амбициозная цель». «Принято решение не повышать основные налоги, упор будет сделан на администрирование», — объяснил чиновник.

Как уточнил руководитель ФНС Даниил Егоров, рост поступлений в бюджет за январь-август 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го составил девять процентов. По итогам первых шести месяцев рост налоговых доходов бюджета оценивался ведомством в четыре процента.

При этом, согласно пояснительной записке к недавно одобренному правительством законопроекту о бюджете, в 2024 году его общие доходы вырастут до 35 триллионов рублей. Несмотря на рост поступлений бюджет окажется дефицитным, превышение расходов над доходами составит 1,6 триллиона рублей.

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    Дмитрий Воронин
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