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13:53, 18 июля 2023Экономика

Дерипаска объяснил проблемы российской экономики на примере США

Миллиардер Дерипаска призвал прекратить 15-летний эксперимент над экономикой России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России уже 15 лет идет эксперимент по созданию госкапитализма, его печальные последствия видны невооруженным глазом, поэтому пора осознать результат и сменить вектор. К этому в своем Telegram-канале призвал миллиардер Олег Дерипаска.

В своем посте он прокомментировал отрывок передачи на телеканале Fox, где историк и политолог Виктор Дэвис Хэнсон оценивал последствия движения США в сторону госкапитализма при президенте Джо Байдене. По словам Дерипаски, даже робкие попытки Вашингтона проводить подобную политику показывают, насколько она отбрасывает экономику и общество назад.

Этого примера, по мнению Дерипаски, достаточно, чтобы забыть о такой порочной практике. «Пришло время перевернуть страницу и начать новую нормальную жизнь в государстве, которое будет жить по закону, а не по понятиям, с действующими институтами и свободной рыночной экономикой», — высказался о проблемах России он.

Миллиардер не первый раз выступает против госкапитализма. В декабре 2022 года он отмечал, что поворот к нему начался в 2008-2012 годы под предлогом преодоления проблем, возникших из-за мирового финансового кризиса. Тогда Дерипаска подчеркнул, что к 2022 году Россия утратила все достижения начала века, а продолжать такую политику губительно.

В марте на Красноярском экономическом форуме миллиардер заявил, что «госкапитализм, "ГосГазМяс" — это путь в никуда», а также подчеркнул, что за 2022 год в никуда были потрачены триллионы рублей. Бизнесмен считает, что для выхода из сложившейся ситуации надо в разы сократить госаппарат и численность сотрудников силовых ведомств России.

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    Платон Щукин
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