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14:49, 2 марта 2023Экономика

Дерипаска рассказал о потраченных впустую триллионах рублей

Дерипаска рассказал о потраченных впустую триллионах рублей и предупредил о нехватке денег

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В прошлом году Россия потратила слишком много средств, и, если не изменить стратегию, уже в следующем году денег не будет. Об этом в ходе своего выступления на Красноярском экономическом форуме заявил миллиардер Олег Дерипаска, передает «Интерфакс».

По его словам, кризис продолжится в России как минимум до середины 2025 года, но, чтобы его преодолеть, нужно отказаться от госкапитализма, в несколько раз сократить государственный аппарат и в два раза — численность сотрудников силовых ведомств.

«Госкапитализм, "ГосГазМяс" — это путь в никуда. Я с ужасом наблюдаю те ресурсы, которые за прошлый год потрачены, очевидно, впустую. Раньше я думал, что это миллиарды, а сейчас, я смотрю, счет идет уже на триллионы [рублей]», — рассказал он.

Бизнесмен уверен, что России необходимо больше свободы конкуренции, а государственный аппарат представляет собой неоправданно большую обузу для экономики. Без привлечения инвестиций источников финансирования проектов не отыскать, а для этого необходимы четкие правила игры, предсказуемость и верховенство права.

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Дерипаска не в первый раз выступает против госкапитализма. В декабре 2022 года он определил его как экономический курс, которым Россия следует последние 15 лет, начиная с финансового кризиса 2008 года. Бизнесмен отметил, что госкапитализм с того момента начал «пожирать бессмысленное количество ресурсов», а в итоге привел к практически полному отказу от достижений начала века и сейчас грозит дополнительным отставанием.

Обязательным условием выхода из кризиса он считает отмену статей Уголовного кодекса, с помощью которых бизнесменов «третируют, доят, ломают их судьбы, удерживают годами в тюрьмах, лишают собственности», а также разрешение предпринимателям занимать государственные и муниципальные должности, на что сейчас действует негласный запрет.

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Платон Щукин
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