Дерипаска предложил снизить количество чиновников в три раза

Основатель UC Rusal Дерипаска предложил снизить количество чиновников в два-три раза

Количество чиновников в России должно быть снижено в два-три раза, считает основатель UC Rusal Олег Дерипаска, его слова приводит ТАСС.

«Мне кажется, пришло время их как-то сократить. Я все время задумываюсь об управлении: насколько оно эффективно, адекватно ли решает проблемы. И я вижу, что "легкий стресс" всегда помогает. Во-первых, это возможность привлечь новые кадры. Сокращение чиновников — в два-три раза, сотрудников правоохранительных органов — в пару раз», — предложил он.

Дерипаска отметил, что нынешнее количество чиновников является серьезной обузой для экономики. Он добавил, что на российской экономике уже и так «гири висят» из-за санкций и других проблем. «Уже назрел вопрос о том, что слишком много этого госаппарата и госкапитализма. Нам нужно больше свободы, реально больше свободы конкуренции», — заключил он.

Ранее Дерипаска заявил, что в последние десять лет в России наблюдался курс на формирование госкапитализма, который стал «пожирать бессмысленное количество ресурсов». По его мнению, если не изменить направление развития, то страна потеряет 10-12 лет.