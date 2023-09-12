Дерипаска рассказал о сделанном Россией в 2008 году ошибочном выборе

Дерипаска заявил об ошибочности модели расширения доли государства в экономике

Сделанный в 2008 году выбор в пользу модели расширения доли государства в экономике оказался, как показала практика, глубоко ошибочным, и Россия в конечном итоге будет вынуждена пойти обратным путем. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал бизнесмен Олег Дерипаска.

По словам миллиардера, в нынешних условиях все, что содержит в себе приставку «гос», не может производить конкурентный товар, продукт, услугу. Он привел в пример российский финансовый сектор, напомнив, что в 2005-2007 годах бизнес мог получить кредит по гораздо более выгодной ставке, а почти все текущие условия кабальны.

«У вас нет альтернативы. Мы лишились доступа к развитым долговым рынкам. Свой развивается по принципу — бери меньше и плати гораздо больше», — пояснил Дерипаска. Именно это обстоятельство, подчеркнул он, позволяет финансовому сектору получать доход в 6,5 процента, когда во всем мире нормой считается 0,5 процента.

Предприниматель указал, что в настоящее время Россия пытается найти модель, по которой ей развиваться следующие 10-15 лет. При этом он выразил уверенность, что нынешние перемены даже более серьезны, чем в 1990-е годы. Дело в том, что тогда страна знала, к чему стремиться, была некая ролевая модель, а сейчас это «поход в неизвестность».

Дерипаска уверен, что ставку следует делать «на частный свободный бизнес, на рыночную экономику, на конкуренцию, на открытость, на то, что закон должен быть восстановлен, судебная система должна функционировать, обеспечивая соблюдение прав и выполнение закона». По его мнению, сейчас России дается глобальный шанс, но необходимо преодолеть технологическую отсталость, для чего требуются внутренние или внешние инвестиции.

Ранее Дерипаска, комментируя повышение ставки Центробанка с 8,5 до 12 процентов, назвал госкапитализм с госбанками могильным камнем, стоящим на пути развития Руси. До этого бизнесмен отмечал, что к 2022 году Россия утратила все достижения начала века, а продолжать такую политику губительно.