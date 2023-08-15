Дерипаска рассказал о могильном камне на пути развития Руси

Дерипаска рассказал об общем безумии и могильном камне на пути развития Руси

Серьезнейшей проблемой, могильным камнем, стоящим на пути развития Руси, является госкапитализм с госбанками, из-за которого средства идут не туда, а расходы слишком велики. Об этом в своем Telegram-канале рассказал миллиардер Олег Дерипаска.

На фоне резкого повышения ключевой ставки Центробанка России с 8,5 процента годовых до 12 процентов Дерипаска, много лет призывавший радикально снизить ставку, опубликовал сразу два связанных сообщения. Во втором он отметил, что такие действия регулятора стали «миленькой традицией».

«На фоне общего безумия и бессмысленных заклинаний о том, что все в принципе неплохо и даже, наверное, будет еще лучше (главное ничего не делать и ничего не менять), повышение ставки выглядит уже какой-то сложившейся традицией», — заметил он.

При этом серьезнейшей проблемой российский бизнесмен назвал американский госдолг, требующий стратегических решений. Однако, считает Дерипаска, для их проведения нет политической воли и ответственных государственных деятелей. Главным рецептом миллиардер назвал сокращение безумных расходов на вооружение и конфликты.

«Мир, стабильность всегда приносят процветание, и это было наглядно продемонстрировано в 1990-е и в начале двухтысячных. А сегодня новые технологии предоставляют еще больше возможностей для прогресса», — заключил он.

В прошлом месяце Дерипаска указал, что в России уже 15 лет идет эксперимент по созданию госкапитализма, его последствия не оставляют сомнений, что пора сменить вектор. Миллиардер отметил, что робкие попытки США двигаться в этом направлении сразу привели к негативным результатам. По его мнению, для начала развития надо в разы сократить госаппарат и численность сотрудников силовых ведомств России.