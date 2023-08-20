Дерипаска порассуждал о перспективах экономики России на ближайшие пять лет

Дерипаска: Россия сможет отстроить новую экономику, пока США забудут о ней

Россия за пять-семь лет сможет отстроить новую экономику, переориентированную на Юг и Восток, пока США на какое-то время забудут о ней из-за своих проблем. Об этом заявил миллиардер Олег Дерипаска, его рассуждения опубликованы в Telegram-канале.

По словам Дерипаски, на американскую экономику тяжелым бременем ложатся «стратегические просчеты политиков в Вашингтоне, раскачивание напряженности и раскручивание спирали международных конфликтов по всему миру» — из-за этого обслуживание федерального долга будет стоить более триллиона долларов в год. Это приведет к росту инфляции и ударит по социальным расходам, из-за чего придется искать компромисс с «врагами Америки», в первую очередь, с Китаем, считает Дерипаска.

«Видимо, о нас там на какое-то время забудут, а значит у Русичей опять будет шанс заняться обустройством Руси (...) Тогда будет возможность привлечь иностранных инвесторов, которых достаточно в дружественных странах, и за 5-7 лет отстроить новую экономику, переориентированную на Юг и Восток», — заключил он.

Говоря об обустройстве, которое привлечет инвесторов, Дерипаска перечислил создание новой инфраструктуры, железных дорог, портов, автострад и погранпереходов, завершение цифровизации торговли и таможенных процедур, а также наведение порядка во взаимоотношениях правоохранительных органов и бизнеса, и их окончательную декриминализацию.

Ранее Дерипаска назвал госкапитализм с госбанками могильным камнем, стоящим на пути развития Руси. Такое мнение он высказал на фоне резкого повышения ключевой ставки Центробанка России с 8,5 процента годовых до 12 процентов.