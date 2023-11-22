Совфед одобрил проект бюджета России на 2024-2026 годы

Совфед единогласно утвердил проект бюджета России на 2024-2026 годы

Совет Федерации единогласно одобрил законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. За документ проголосовали 154 сенатора, сообщает ТАСС.

По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, важнейшей составляющей бюджета является гарантия четкого исполнения всех социальных обязательств перед гражданами, а также оказание помощи участникам и ветеранам специальной военной операции и членам их семей.

Согласно одобренным парламентариями показателям, доходы бюджета в 2024 году составят 35,065 триллиона рублей, расходы — 36,66 триллиона, с дефицитом в 0,9 процента ВВП. В 2025 и 2026 годах этот показатель запланирован на уровне 0,4 и 0,8 процента соответственно. Рост ВВП в 2024 и 2025 годах составит, как прогнозируется, 2,3 процента, а в 2026-м — 2,2 процента.

До сенаторов проект бюджета в трех чтениях одобрили депутаты Госдумы. В процессе рассмотрения ими поправок часть закрытых расходов главного финансового документа страны были переложены в открытые. Доля закрытых доходов снизилась с 30 до 26,8 процента. Из-за этого объем открытой части вырос на 1,17 триллиона рублей, до 26,82 триллиона.

Теперь принятый парламентом документ поступит на подпись главе государства. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проект бюджета получился сбалансированным.