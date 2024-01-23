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14:33, 23 января 2024Экономика

Премиальный российский сорт нефти стало некому продавать

Bloomberg: почти 20 партий российской нефти Sokol не могут найти покупателей

Фото: Darunrat Wongsuvan / Shutterstock / Fotodom

Россия по-прежнему испытывает сложности с продажей своей премиальной нефти Sokol. Количество танкеров с партиями этой марки выросло до 17, а еще два стоят на якоре в Южной Корее, где обычно происходит перегрузка сырья, и нет никаких признаков того, что в ближайшее время они отправятся к покупателям, пишет Bloomberg.

Проблемы начали возникать после того, как США усилили контроль за соблюдением ценового потолка, установленного на уровне 60 долларов за баррель. Он не зависит от сорта нефти, однако Sokol, как сырье более высокого качества, продавался дороже эталонного Urals.

Под санкции в последнее время попали, в том числе, суда, перевозившие Sokol, что стало сигналом для покупателей этой марки из Индии.

Неделю назад министр нефти и газа Индии Хардип Пури, отвечая на вопрос, почему танкеры с российской нефтью стоят в нескольких милях от берега, признавал, что это вопрос ценового ограничения и излишнего внимания к некоторым танкерам.

В том же материале сообщается, что морской экспорт нефти из России за последнюю неделю упал до минимальных с начала декабря 3,02 миллиона баррелей в сутки. Одной из причиной этого стал пожар в порту Усть-Луга на Балтийском море, где расположен рядом с терминалом отгрузки.

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      Платон Щукин
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