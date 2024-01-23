Поставки российской нефти через Балтийское море упали

Bloomberg: поставки российской нефти через Балтику упали после пожара в порту

В период с 24 декабря по 21 января поставки российской нефти по морю упали на 50 тысяч баррелей в сутки, до 3,36 миллиона баррелей. Последний недельный показатель составил 3,02 миллиона баррелей (минус 340 тысяч баррелей в сутки), что стало минимумом с начала декабря, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, основной причиной такого результата стал пожар в порту Усть-Луга в Ленинградской области, который привел к падению отгрузок в Балтийском море. Горел завод по переработке конденсата, расположенный рядом с терминалом отгрузки сырой нефти, из-за чего запланированные процессы пришлось отложить.

В связи с этим, а также из-за плохой погоды стоимость морского экспорта нефти сократилась с 1,52 миллиарда долларов в неделю до 1,38 миллиарда. Средний доход за последние четыре недели упал на 25 миллионов долларов в неделю, до тех же 1,52 миллиарда долларов.

Пожар в Усть-Луге начался в ночь на 21 января. В «Новатэке» назвали его причиной внешнее воздействие, а в Кремле отметили, что Минобороны и средства ПВО «принимают необходимые меры для защиты от подобного рода террористических атак». До этого в сети появилось видео, где над предприятием пролетает дрон самолетного типа.

