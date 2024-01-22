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13:26, 22 января 2024Россия

В Кремле прокомментировали удар по газовому терминалу в Усть-Луге

Песков об атаке в Усть-Луге: предпринимаются меры по предотвращению новых ударов

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Минобороны и другие ведомства принимают все меры, чтобы не допустить новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам на территории России. Об этом, комментируя атаку на газовый терминал в Усть-Луге, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует «Интерфакс».

«Министерство обороны, наши средства ПВО, другие соответствующие ведомства принимают необходимые меры для защиты от подобного рода террористических атак», — сказал пресс-секретарь президента.

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      Анастасия Шейкина
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