В Кремле прокомментировали удар по газовому терминалу в Усть-Луге

Песков об атаке в Усть-Луге: предпринимаются меры по предотвращению новых ударов

Минобороны и другие ведомства принимают все меры, чтобы не допустить новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам на территории России. Об этом, комментируя атаку на газовый терминал в Усть-Луге, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует «Интерфакс».

«Министерство обороны, наши средства ПВО, другие соответствующие ведомства принимают необходимые меры для защиты от подобного рода террористических атак», — сказал пресс-секретарь президента.