Режим повышенной готовности объявлен в Ленобласти

На объектах критической инфраструктуры Ленобласти объявили повышенную готовность

Режим повышенной готовности объявили на объектах критической инфраструктуры в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации в Telegram, добавив, что сотрудники силовых ведомств получили распоряжение уничтожить беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в случае их обнаружения на прилегающих территориях.

Утром 21 января стало известно о пожаре на газовом терминале в Усть-Луге. Сообщалось, что предприятие загорелось после двух взрывов. Возгорание на производственном комплексе «Новатэк», по предварительным данным, произошло в результате внешнего воздействия.

За три дня до случившегося в Ленинградской области был замечен и перехвачен беспилотник Вооруженных сил Украины. Это был первый случай пролета украинского дрона над регионом.