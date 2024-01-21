«Новатэк» прокомментировал пожар на терминале в Усть-Луге

«Новатэк»: внешнее воздействие стало причиной пожара на терминале в Усть-Луге

Возгорание на производственном комплексе «Новатэк» в Усть-Луге, по предварительным данным, произошло в результате внешнего воздействия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

В «Новатэке» также уточнили, что пожар уже локализован. Технологический процесс на терминале будет приостановлен до ликвидации последствий возгорания. Об оценке ущерба сообщат позднее.

О пожаре рядом с Морским торговым портом в Усть-Луге сообщалось утром 21 января. Причиной стали два взрыва. Пострадавших нет.

«Новатэк» занимается переработкой стабильного газового конденсата.