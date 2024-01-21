Названа причина пожара в порту Усть-Луги

Пожар в терминале «Новатэка» в порту Усть-Луги произошел из-за двух взрывов

Пожар в газовом терминале «Новатэка» рядом с Морским торговым портом в Усть-Луге Ленинградской области произошел из-за двух взрывов. Об этом сообщил глава района Юрий Запалатский, передает ТАСС.

По его словам, в 02:45 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по телефону сообщил, что на предприятии «Новатэк» произошли два взрыва. «В три часа ночи администрацией был собран штаб по безопасности, на котором присутствовали все федеральные, региональные и местные структуры власти. Было принято решение», — заявил Запалатский.

Он добавил, что на момент взрывов на предприятии находились 148 человек, никто из них не пострадал.

О пожаре рядом с Морским торговым портом в Усть-Луге стало известно утром 21 января. За три дня до происшествия над территорией Ленинградской области впервые был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).