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08:26, 21 января 2024Россия

В порту Усть-Луги загорелся газовый терминал. ЧП произошло спустя три дня после атаки дрона ВСУ на Ленинградскую область

В морском порту Усть-Луги Ленинградской области загорелся терминал «Новатэка»

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Рядом с Морским портовым портом в Усть-Луге Ленинградской области загорелся газовый терминал компании «Новатэк». Об этом сообщил ТАСС.

Предприятие занимается переработкой стабильного газового конденсата. Готовая продукция — от керосина до мазута — с портового терминала сразу загружается в танкеры и идет на экспорт.

Издание «Фонтанка» отмечает, что в момент ЧП у причала находились три танкера, прибывшие из Бельгии, Омана и Ливии. Информации о возможных повреждениях судов нет.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил, что ЧП случилось в терминале «Новатэка». Он уточнил, что после начала пожара персонал был эвакуирован, пострадавших нет. В Кингисеппе заработал штаб по ликвидации последствий.

Причина возгорания в порту Усть-Луги неизвестна

Причина возгорания в портовом терминале в Усть-Луге неизвестна — на момент написания материала официальной информации от оперативных служб не поступило. Однако, утверждает «Фонтанка», перед пожаром были слышны взрывы, а в небе над Ленобластью якобы заметили два беспилотника.

Одновременно с пожаром стало известно, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге ограничил вылет и посадку самолетов. Несколько рейсов были задержаны, находящимся в небе лайнерам не давали разрешение на приземление.

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ВСУ атаковали Ленинградскую область в ночь на 18 января

Три дня назад, 18 января, над территорией Ленинградской области впервые был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). До этого самым отдаленным для украинских военных российских регионов была Псковская область — 30 августа 2023 года около 20 украинских дронов сумели атаковать военный аэродром. В результате удара были повреждены несколько военно-транспортных самолетов. Еще один беспилотник попал в топливозаправочный комплекс на территории аэропорта.

Позднее выяснилось, что оказавшийся в Ленобласти дрон был начинен тремя килограммами взрывчатки. Остатки беспилотника были найдены на территории АО «Петербургский нефтеналивной терминал». По предварительной версии, рухнувшее устройство относилось к дрону самолетного типа с размахом крыльев шесть метров и поршневым двигателем.

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      Марина Совина
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