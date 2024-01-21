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04:13, 21 января 2024Россия

В «Пулково» задержали рейсы

В «Пулково» задержали три рейса, самолеты не могут приземлиться

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В аэропорту Санкт-Петербурга начали задерживать рейсы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло «Пулково».

Рейсы в Екатеринбург, Уфу и Челябинск, которые должны были взлететь еще с 1:30 к 02:50 имели отметку «задержан». Рейс в Хургаду в 2:15 с отметкой «Посадка закончена» также не вылетел.

Как сообщает «Фонтанка.ру», борт из Москвы рейса SU52, который должен был сесть в Санкт-Петербурге в 2:30, находится на воздухе в районе Ладожского озера. Также осуществить посадку не может самолет Air Algerie — он замечен в районе Псковского озера.

Ранее в Морском торговом порту Усть-Луги произошел пожар. ЧП случилось в терминале «Новатек». Пострадавших нет, персонал эвакуирован.

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      Юлия Мискевич
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