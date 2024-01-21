Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:06, 21 января 2024Россия

Стало известно о пожаре на российском химзаводе

Фонтанка: в порту Усть-Луги Лениградской области загорелся химзавод

Рядом с Морским портовым портом в Усть-Луге Ленинградской области загорелся химический завод компании «Новатэк». Об этом сообщает «Фонтанка».

Предприятие занимается переработкой стабильного газового конденсата. Готовая продукция — от керосина до мазута — с портового спецтерминала сразу загружается в танкеры и идет на экспорт.

Издание отмечает, что в момент ЧП у причала находились три танкера. Информации о возможных повреждениях судов нет.

О пожаре на территории Морского торгового порта губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил ранее 21 января. Позднее возгорание сняли на видео.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Ленинградской области загорелся терминал Морского торгового порта

      Трамп заявил о превращении США в свалку

      Поливитаминные добавки замедлили когнитивное старение

      Стало известно о пожаре на российском химзаводе

      В России проиндексируют пенсии самозанятым

      Украинский военный рассказал о бегстве на Днепре

      Кандидат в президенты Индонезии заявил об отсутствии у страны вечных друзей

      Пожар в морском порту Усть-Луги сняли на видео

      В «Пулково» задержали рейсы

      На Украине захотели отказа России от ядерного оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше