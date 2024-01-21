Стало известно о пожаре на российском химзаводе

Фонтанка: в порту Усть-Луги Лениградской области загорелся химзавод

Рядом с Морским портовым портом в Усть-Луге Ленинградской области загорелся химический завод компании «Новатэк». Об этом сообщает «Фонтанка».

Предприятие занимается переработкой стабильного газового конденсата. Готовая продукция — от керосина до мазута — с портового спецтерминала сразу загружается в танкеры и идет на экспорт.

Издание отмечает, что в момент ЧП у причала находились три танкера. Информации о возможных повреждениях судов нет.

О пожаре на территории Морского торгового порта губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил ранее 21 января. Позднее возгорание сняли на видео.

