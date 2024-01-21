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04:18, 21 января 2024Россия

Пожар в морском порту Усть-Луги сняли на видео

Пожар в Морском торговом порту Усть-Луги сняли на видео

В сети появилось видео мощного пожара в Морском торговом порту Усть-Луги Ленинградской области. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На ролике видно сильное пламя, поднимающееся вверх.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пожар произошел в терминале компании «Новатек». Пострадавших нет, персонал эвакуирован.

Позднее в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга задержали вылет рейсов. Самолетам, находящимся в воздухе, не дают разрешение на посадку.

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      Марина Совина
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