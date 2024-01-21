Пожар в морском порту Усть-Луги сняли на видео
Пожар в Морском торговом порту Усть-Луги сняли на видео
В сети появилось видео мощного пожара в Морском торговом порту Усть-Луги Ленинградской области. Кадры публикует Telegram-канал Shot.
На ролике видно сильное пламя, поднимающееся вверх.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пожар произошел в терминале компании «Новатек». Пострадавших нет, персонал эвакуирован.
Позднее в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга задержали вылет рейсов. Самолетам, находящимся в воздухе, не дают разрешение на посадку.