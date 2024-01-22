Власти Ленобласти описали обстановку после введения режима повышенной готовности

Власти Ленобласти: после введения режима повышенной готовности все спокойно

В Ленинградской области спокойная обстановка после того, как на объектах критической инфраструктуры объявили режим повышенной готовности. Об этом рассказали в правительстве российского региона, передает РИА Новости.

«Ночь прошла без инцидентов», — сообщили там.

Повышенную готовность на объектах Ленобласти объявили в воскресенье, 21 января. Сотрудники силовых ведомств получили распоряжение уничтожить беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в случае их обнаружения на прилегающих территориях.

В тот же день произошел пожар на газовом терминале в Усть-Луге Ленинградской области — предприятие загорелось после двух взрывов. Возгорание на производственном комплексе «Новатэк», по предварительным данным, произошло в результате внешнего воздействия. За три дня до случившегося в Ленинградской области впервые с начала СВО был замечен и перехвачен беспилотник Вооруженных сил Украины.