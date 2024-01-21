Появилось видео атаки дрона на газовый терминал в порту Усть-Луги

Опубликовано видео атаки дрона на газовый терминал «Новатэк» в порту Усть-Луги

В сети появилось видео атаки дрона на газовый терминал компании «Новатэк» в порту Усть-Луги Ленинградской области. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

На одном из роликов видно пролетающий над предприятием беспилотник самолетного типа, на другом — взрыв и огненный столб.

Утром 21 января стало известно о пожаре на газовом терминале в Усть-Луге. Сообщалось, что предприятие загорелось после двух взрывов.

За три дня до происшествия в Ленинградской области был замечен и перехвачен украинский беспилотник. Это первый случай пролета БПЛА Вооруженных сил Украины над регионом.