Пожар на газовом терминале в Ленобласти полностью ликвидировали

Глава администрации Запалатский: пожар на терминале в Усть-Луге ликвидировали

Пожар на газовом терминале компании «Новатэк» в Усть-Луге Ленинградской области полностью ликвидировали. Об этом сообщил глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский в своем Telegram-канале.

«Возгорание полностью ликвидировано. На терминале "Новатэк" работы по тушению пожара завершены», — написал он.

Утром 21 января начался пожар на газовом терминале компании «Новатэк», расположенном рядом с Морским торговым портом в Усть-Луге Ленинградской области. В сети появилось видео, на котором видно, как над предприятием пролетает дрон самолетного типа.

Возгорание на производственном комплексе «Новатэк», по предварительным данным, произошло в результате внешнего воздействия. За три дня до этого в Ленинградской области впервые с начала специальной военной операции был замечен и перехвачен беспилотник Вооруженных сил Украины.