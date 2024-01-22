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16:44, 22 января 2024Россия

Пожар на газовом терминале в Ленобласти полностью ликвидировали

Глава администрации Запалатский: пожар на терминале в Усть-Луге ликвидировали
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пожар на газовом терминале компании «Новатэк» в Усть-Луге Ленинградской области полностью ликвидировали. Об этом сообщил глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский в своем Telegram-канале.

«Возгорание полностью ликвидировано. На терминале "Новатэк" работы по тушению пожара завершены», — написал он.

Утром 21 января начался пожар на газовом терминале компании «Новатэк», расположенном рядом с Морским торговым портом в Усть-Луге Ленинградской области. В сети появилось видео, на котором видно, как над предприятием пролетает дрон самолетного типа.

Возгорание на производственном комплексе «Новатэк», по предварительным данным, произошло в результате внешнего воздействия. За три дня до этого в Ленинградской области впервые с начала специальной военной операции был замечен и перехвачен беспилотник Вооруженных сил Украины.

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      Никита Абрамов
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