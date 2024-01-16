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20:18, 16 января 2024Экономика

В Индии назвали две проблемы с поставками российской нефти

Министр из Индии Пури назвал ценовой потолок одной из проблем с поставками из РФ

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Ситуация вокруг доставки и установленный странами G7 «ценовой потолок» в 60 долларов за баррель являются основными проблемами, связанными с поставками российской нефти, заявил в интервью Bloomberg министр нефти и газа Индии Хардип Пури. По его словам, если цены «не устраивают», страна начинает приобретать углеводороды у Ирака, ОАЭ и Саудовской Аравии.

«В случае с Россией это вопрос ценового ограничения, а также вопрос о том, что некоторые из их судоходных компаний попали под неблагоприятное внимание», — сказал Пури, отвечая на вопрос, почему танкеры с российской нефтью простаивали ранее в нескольких милях от берега.

По данным СМИ, танкеры с пятью миллионами баррелей сырой нефти, добываемой у восточного побережья Сахалина, которые следовали в Индию, остановились в ноябре и декабре 2023 года к югу от Шри-Ланки.

На фоне санкций Запада Россия перенаправила потоки нефти в Азию, в результате чего Индия стала одним из крупнейших ее покупателей. Согласно подсчетам Reuters, только за девять месяцев 2023 года страна сэкономила на закупках нефти в России примерно 2,7 миллиарда долларов, что позволило Нью-Дели поддержать национальную экономику и ослабить давление на торговый дефицит.

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      Дмитрий Воронин
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