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16:06, 8 ноября 2023Экономика

Названа сумма экономии Индии на покупке российской нефти

Reuters: Индия сэкономила на покупках российской нефти $2,7 млрд с начала года
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Егор Алеев / ТАСС

С начала 2023 года Индия сэкономила на покупках российской нефти примерно 2,7 миллиарда долларов, воспользовавшись сниженной ценой на сырье из-за западных санкций. Такую сумму со ссылкой на данные индийских властей и собственные подсчеты называет Reuters.

Индия стала крупнейшим покупателем нефти в России, заменив в этом статусе Евросоюз. Увеличение импорта с российского направления позволило ей резко сократить закупки на Ближнем Востоке.

В общей сложности, как свидетельствуют данные министерства торговли, за первые девять месяцев 2023 года страна купила 69,06 миллиона тонн российской нефти, что составляет 1,85 миллиона баррелей в сутки. Средняя стоимость в этот период составила 525,6 доллара за тонну (около 75 долларов за баррель) с учетом расходов на доставку и страхование.

Для сравнения, средняя стоимость нефти с поставками из Ирака за тот же период составила 564,46 доллара за тонну. Эта республика осталась на втором месте в списке экспортеров в Индию, третье занимает Саудовская Аравия.

Такая экономия позволила Нью-Дели поддержать национальную экономику и ослабить давление на торговый дефицит. Однако, отмечается в материале, Китай, с которым Индия соревнуется за региональное лидерство, сэкономил до 10 миллиардов долларов. Добиться такого результата Пекину удалось с помощью закупок не только российской нефти, но и сырья из Ирана и Венесуэлы, которые также вынуждены продавать его дешевле из-за американского давления.

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Ранее аналитическая компания Kpler подсчитала, что в октябре импорт российской нефти в Индию резко сократился. По сравнению с сентябрем показатели упали на 11 процентов, до 1,58 миллиона баррелей в сутки.

Основной проблемой с поставками нефти в Индию для российских компаний остается валюта для расчетов. Достаточного объема рублей у Индии нет, использование долларов заблокировано санкциями США, китайские юани Нью-Дели отказывается использовать по геополитическим причинам, а вывести рупии за пределы Индии почти невозможно из-за особенностей местного законодательства.

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      Платон Щукин
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