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10:37, 1 ноября 2023Экономика

Индия резко сократила закупки российской нефти

Kpler: импорт российской нефти в Индию в октябре сократился из-за работ на НПЗ

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В октябре импорт российской нефти в Индию резко сократился. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Kpler сообщает Bloomberg.

За месяц поставки крупнейшему покупателю российской нефти морем снизились до 1,58 миллиона баррелей в день, что на 11 процентов меньше показателей сентября. Причиной, по которой индийский холдинг Reliance Industries закупил наименьшее количество сырой нефти с осени 2022 года, стали работы по плановому техническому обслуживанию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Джамнагаре.

По словам ведущего аналитика по сырой нефти Kpler Виктора Катоны, снижение может быть лишь кратковременным, поскольку импорт из России вырастет примерно до 1,8 миллиона баррелей в день. В ближайшие три дня разгрузки ждут десять российских танкеров, перевозящих 11 миллионов баррелей сырья.

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Согласно прогнозам Kpler, по итогам ноября объемы поставок российской нефти морским путем могут вырасти на 200 тысяч баррелей в сутки — до 3,6-3,7 миллиона баррелей. В октябре показатель находился на уровне 3,5 миллиона, а в сентябре — 3,45 миллиона баррелей в сутки. Наращиванию экспортных поставок из России будут способствовать высокие биржевые цены на сырье и проведение плановых ремонтных работ на российских НПЗ.

Из-за обострения кризиса на Ближнем Востоке цены на нефть могут вырасти до 102 долларов за баррель, предупредили аналитики Всемирного банка. В случае же «крупного сбоя», сравнимого с арабским нефтяным эмбарго 1973 года, цена нефти способна вырасти на 56-75 процентов, до 140-157 долларов за баррель. Однако, по словам независимого эксперта рынка ресурсов и энергетики Владимира Демидова, высокие цены не в интересах стран-производителей, поэтому страны ОПЕК+, в том числе Россия, будут стараться удержать их.

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      Вячеслав Агапов
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