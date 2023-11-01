Аналитик предупредил о риске двукратного роста цен на нефть

Аналитик Демидов предупредил о риске двукратного роста цен на нефть

При усугублении ближневосточного кризиса существует опасность резкого повышения цен на нефть, считает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Всемирный банк сообщил, что в случае «небольшого сбоя» черное золото может подорожать до 102 долларов за баррель. В случае же «крупного сбоя», сравнимого с арабским нефтяным эмбарго 1973 года, цена нефти способна вырасти на 56-75 процентов, до 140-157 долларов за баррель.

Аналитик согласился с опасностью повышения цены, однако, по его мнению, стоимость нефти при неблагоприятном исходе увеличится более существенно. «Они ссылаются на эмбарго арабских стран по поставке нефти из-за войны в Израиле. Тогда цены скакнули с 25 долларов до 69, это в 2,5 раза. Через три года случается иранская революция, и цены с 67 скакнули до 140. Когда что-то происходит в этом регионе, цены не пляшут на 50 процентов или, как они пишут, до 102 долларов за баррель. Это буквально на 15 долларов дороже, чем сейчас — это глупость», — высказался он.

Демидов отметил, что сейчас огромная армия трейдеров-спекулянтов ждут определенных событий, чтобы заработать лишние доллары. «Поэтому если мы говорим о каком-либо даже слухе об эмбарго, а я допускаю, что будут фейковые вбросы об эмбарго для того, чтобы заработать на этом, я не жду, что цены повысятся ниже, чем на 100 процентов», — спрогнозировал эксперт.

То есть мы легко можем увидеть в моменте сумму в 200 долларов, потому, как мы видим по истории, цены вырастали и на 300 процентов, и на 400 процентов Владимир Демидов аналитик

Иран, хоть и не официально, поставляет до 2 миллионов баррелей в день на рынке Азии, обратил внимание собеседник «Ленты.ру». И если с Ираном что-то произойдет, эти 2 миллиона кто-то должен будет заместить, а это почти 2 процента от мировых продаж.

«Если это происходит, то, возможно, опять-таки мы возвращаемся к Ормузскому проливу, который закрывает Персидский залив от внешних океанов. Как только вдруг что-то там происходит, стоит затопить один корабль, и все, любые танкеры с нефтью не пройдут. А это значит, что Саудовская Аравия не сможет поставлять нефть практически в полном объеме, а это почти 10 процентов мировых поставок нефти. Поэтому я согласен с тем, что цены вырастут, но я не согласен с тем, что на 56-75 процентов, существенно выше вырастут», — сообщил Демидов.

По его словам, двукратный рост цены не в интересах стран-производителей, поэтому страны ОПЕК+, в том числе Россия, будут стараться удержать его. «Цена выше 100, 110, 120 не интересует покупателя, а значит, приносит убытки продавцам», — пояснил аналитик.

Ранее о рисках резкого роста сырьевых котировок также писали журналисты агентства Bloomberg. При наихудшем сценарии они допустили увеличение биржевых цен на нефть до 150 долларов за баррель. По мнению экспертов, это произойдет в случае начала полномасштабной войны между Израилем и Ираном. При таком раскладе глобальная инфляция ускорится до 6,7 процента, что может замедлить и без того невысокие темпы роста мировой экономики.