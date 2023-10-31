Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:31, 31 октября 2023Экономика

России предрекли резкий рост поставок нефти за рубеж

Kpler: морские отгрузки нефти из РФ могут вырасти на 200 тысяч баррелей в сутки

Фото: Pixabay

Объемы поставок российской нефти морским путем могут вырасти в месячном выражении на 200 тысяч баррелей в сутки по итогам ноября — до 3,6-3,7 миллиона баррелей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитиков агентства Kpler.

Для сравнения, по итогам октября специалисты ожидают объемы в районе 3,5 миллиона баррелей в сутки. При этом в сентябре показатель находился на уровне 3,45 миллиона баррелей, уточнили в компании.

Наращиванию экспортных поставок из России будет способствовать ряд факторов, включая высокие биржевые цены на сырье, а также проведение плановых ремонтных работ на местных нефтеперерабатывающих заводах в конце октября. С учетом этого местные компании будут вынуждены отправлять больше грузов за рубеж. Ожидается, что в ноябре объемы отгрузки достигнут рекордных значений с мая 2023 года, полагают эксперты.

О наращивании Россией экспортных морских поставок нефти агентство Bloomberg сообщало еще 24 октября. К тому времени объемы отгрузки сырья из страны увеличились на 20 тысяч баррелей в сутки и достигли уровня в 3,53 миллиона баррелей в день. На этом фоне менее волатильное четырехнедельное значение увеличилось до 3,5 миллиона баррелей в сутки — максимального показателя с июня 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В бундестаге подняли вопрос об атаке Крыма немецкими беспилотниками

      Иностранец побывал в России и назвал необычные для него вещи в стране

      На Западе раскрыли прибыль от конфликта на Ближнем Востоке

      Путин попросил Шойгу рассказать о ходе спецоперации

      В Евросоюзе возмутились из-за одной из механик крупнейших соцсетей

      Рожденная без влагалища девушка рассказала о своей жизни

      В украинском городе переименуют 80 связанных с Россией улиц и переулков

      Российские ТОС поразили опорные пункты ВСУ

      В Британии заявили об опасности недостаточного контроля над Украиной

      Названа стоимость компании X Илона Маска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости