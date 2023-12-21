Танкеры с российской нефтью не пустили в Индию

Bloomberg: шесть танкеров с российской нефтью остановились к югу от Шри-Ланки

Шесть российских танкеров, перевозящих суммарно порядка пяти миллионов баррелей нефти марки Sokol, не пустили в Индию. Об этом со ссылкой на сервис отслеживания судов сообщает Bloomberg.

Пять из судов, груженых российской нефтью, принадлежат «Совкомфлоту». Танкер NS Century остановился к югу от Шри-Ланки 16 ноября, за последнюю неделю к нему присоединились еще два танкера компании — все они направляются в порт Вадинар. Помимо них, не достигли пункта назначения еще три судна — «Крымск», «Неллис» и «Литейный проспект», чья точка назначения — порт Парадип на восточном побережье Индии. Танкеры перевозят сырую нефть, добываемую с месторождений у восточного побережья острова Сахалин на Дальнем Востоке.

Несколькими днями ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США обновило руководство по соблюдению потолка цен на нефть и нефтепродукты из России, доставляемые морем. Теперь поставщики из стран «Большой семерки» и Австралии должны получать подтверждение от своих контрагентов каждый раз, когда они загружают или отгружают российскую нефть. Эта мера необходима для более тщательного контроля за соблюдением санкционного режима.

Также власти США внесли в санкционный список компании из ОАЭ и Гонконга Bellatrix Energy, Covart Energy, Voliton DMCC и SUN Ship Management D. Их обвинили в транспортировке и продаже десятков миллионов баррелей нефти по ценам выше 60 долларов за баррель.