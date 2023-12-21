Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
07:31, 21 декабря 2023Экономика

Танкеры с российской нефтью не пустили в Индию

Bloomberg: шесть танкеров с российской нефтью остановились к югу от Шри-Ланки

Фото: Desmond Boylan / Reuters

Шесть российских танкеров, перевозящих суммарно порядка пяти миллионов баррелей нефти марки Sokol, не пустили в Индию. Об этом со ссылкой на сервис отслеживания судов сообщает Bloomberg.

Пять из судов, груженых российской нефтью, принадлежат «Совкомфлоту». Танкер NS Century остановился к югу от Шри-Ланки 16 ноября, за последнюю неделю к нему присоединились еще два танкера компании — все они направляются в порт Вадинар. Помимо них, не достигли пункта назначения еще три судна — «Крымск», «Неллис» и «Литейный проспект», чья точка назначения — порт Парадип на восточном побережье Индии. Танкеры перевозят сырую нефть, добываемую с месторождений у восточного побережья острова Сахалин на Дальнем Востоке.

Несколькими днями ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США обновило руководство по соблюдению потолка цен на нефть и нефтепродукты из России, доставляемые морем. Теперь поставщики из стран «Большой семерки» и Австралии должны получать подтверждение от своих контрагентов каждый раз, когда они загружают или отгружают российскую нефть. Эта мера необходима для более тщательного контроля за соблюдением санкционного режима.

Также власти США внесли в санкционный список компании из ОАЭ и Гонконга Bellatrix Energy, Covart Energy, Voliton DMCC и SUN Ship Management D. Их обвинили в транспортировке и продаже десятков миллионов баррелей нефти по ценам выше 60 долларов за баррель.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Германии раскрыли потери ВСУ

      В России предложили сделать сигареты дороже

      Россиянам посоветовали больше зарабатывать для погашения ипотеки

      В России более 100 ехавших из лагеря детей сняли с поезда и отправили в больницу

      Госдеп предрек Польше лидерство в Евросоюзе

      В ЕС заподозрили Израиль в геноциде

      Россиянка описала отдых в гостевом доме Абхазии фразой «хозяин впал в истерику»

      Танкеры с российской нефтью не пустили в Индию

      Стало известно о звуках взрывов над Краснодаром

      Российские десантники взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости