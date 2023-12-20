Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
19:23, 20 декабря 2023Экономика

Минфин США изменил механизм соблюдения потолка цен на российскую нефть

Минфин США изменил руководство по соблюдению потолка цен на нефть из России

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Представители Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США обновили руководство по соблюдению потолка цен на нефть и нефтепродукты из России, доставляемые морским путем. Об этом сообщается на сайте ведомства Соединенных Штатов.

Согласно обновленным правилам, теперь поставщики услуг из стран-участниц коалиции потолка цен на нефть (входят страны «Большой семерки» и Австралия) должны будут получать подтверждение от своих контрагентов каждый раз, когда они загружают или отгружают российскую нефть. Эта мера необходима для более тщательного контроля за соблюдением санкционного режима. Ведомство также обязало всех участников цепочек поставок российского сырья делиться сведениями о дополнительных затратах на страхование или аренду судов, если в их адрес последует соответствующий запрос.

Материалы по теме:
Война Израиля и ХАМАС взвинтила цены на оружие и нефть. Как боевые действия повлияли на мировую экономику?
Война Израиля и ХАМАС взвинтила цены на оружие и нефть. Как боевые действия повлияли на мировую экономику?
10 октября 2023
Нефтяной джихад. США вынуждают Саудовскую Аравию отказаться от поддержки России. Почему королевство не идет на уступки?
Нефтяной джихад.США вынуждают Саудовскую Аравию отказаться от поддержки России. Почему королевство не идет на уступки?
8 ноября 2022

Кроме того, в ведомстве решили ужесточить контроль над нарушителями действующих ограничений. В частности, руководство OFAC внесло в санкционный список четыре компании из ОАЭ и Гонконга. Речь идет о фирмах Bellatrix Energy, Covart Energy, Voliton DMCC, SUN Ship Management D, а также танкер Sanar 15. Вышеперечисленные компании власти США обвинили в транспортировке и продаже десятков миллионов баррелей нефти по ценам выше 60 долларов за баррель.

Потолок цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, был введен странами G7 в начале декабря 2022 года. С тех пор предельно допустимый уровень стоимости сырья из РФ не менялся и остался на отметке в 60 долларов за баррель. За год действия санкций руководство Минфина и Госдепартамента США ввели ограничения против ряда иностранных логистических компаний за содействие России в обходе ограничений, а также запретили владельцам судов-нарушителей проводить большинство операций.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Трампа лишают права избираться в одном из американских штатов. Помешает ли ему это стать президентом США?

      Раскрыты технологии для кражи миллионов долларов

      Промоутер рассказал о работе Александра Емельяненко волонтером

      Дженнифер Лопес снялась без бюстгальтера в ярком платье

      Пьяный россиянин угнал машину у расчищавшего снег мужчины и уехал домой

      Врачи назвали неожиданный полезный продукт для новогоднего стола

      Певец Анатолий Цой упал в обморок во время съемок клипа

      Пассажир самолета покурил сигарету на борту, помочился на кресло и пошел под суд

      Производителей яиц в регионе России предостерегли от необоснованного роста цен

      Обнаружена молекула против болезни Альцгеймера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости