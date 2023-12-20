Минфин США изменил механизм соблюдения потолка цен на российскую нефть

Минфин США изменил руководство по соблюдению потолка цен на нефть из России

Представители Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США обновили руководство по соблюдению потолка цен на нефть и нефтепродукты из России, доставляемые морским путем. Об этом сообщается на сайте ведомства Соединенных Штатов.

Согласно обновленным правилам, теперь поставщики услуг из стран-участниц коалиции потолка цен на нефть (входят страны «Большой семерки» и Австралия) должны будут получать подтверждение от своих контрагентов каждый раз, когда они загружают или отгружают российскую нефть. Эта мера необходима для более тщательного контроля за соблюдением санкционного режима. Ведомство также обязало всех участников цепочек поставок российского сырья делиться сведениями о дополнительных затратах на страхование или аренду судов, если в их адрес последует соответствующий запрос.

Кроме того, в ведомстве решили ужесточить контроль над нарушителями действующих ограничений. В частности, руководство OFAC внесло в санкционный список четыре компании из ОАЭ и Гонконга. Речь идет о фирмах Bellatrix Energy, Covart Energy, Voliton DMCC, SUN Ship Management D, а также танкер Sanar 15. Вышеперечисленные компании власти США обвинили в транспортировке и продаже десятков миллионов баррелей нефти по ценам выше 60 долларов за баррель.

Потолок цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, был введен странами G7 в начале декабря 2022 года. С тех пор предельно допустимый уровень стоимости сырья из РФ не менялся и остался на отметке в 60 долларов за баррель. За год действия санкций руководство Минфина и Госдепартамента США ввели ограничения против ряда иностранных логистических компаний за содействие России в обходе ограничений, а также запретили владельцам судов-нарушителей проводить большинство операций.