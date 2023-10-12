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18:08, 12 октября 2023Экономика

США ввели санкции против двух фирм за нарушение потолка цен на нефть

США ввели санкции против фирм из ОАЭ и Турции за нарушение потолка цен на нефть

Фото: Nick Oxford / Reuters

Власти США ввели санкции в отношении базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах компании Lumber Marine и турецкой Ice Pearl Navigation за нарушение установленных странами «Большой семерки» и Австралией ограничений, касающихся продажи российской нефти. Об этом сообщается на сайте американского Госдепартамента.

Вышеуказанные компании, по мнению властей США, перевозили российскую нефть стоимостью выше установленного потолка цен в 60 долларов за баррель для дальнейшей продажи зарубежным покупателям. В результате нарушений под блокировку попали два танкера — SCF Primorye, принадлежащий Lumber Marine, и Yasa Golden Bosphorus, владельцем которого является Ice Pearl Navigation. «Эта политика способствует стабильности мирового рынка, одновременно ограничивая доходы российского правительства от продажи нефти», — пояснили в Госдепе.

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Вышеперечисленные танкеры плавали под флагами Либерии (SCF Primorye) и Маршалловых островов (Yasa Golden Bosphorus), уточнили в американском Минфине. За обход санкций владельцам этих судов запретили проводить большинство операций за исключением «совершающихся в обычном порядке» — предоставление медицинской помощи, обеспечение безопасности членов экипажа, швартовка, постановка в док и ремонт. В то же время под запрет попали «любые операции, связанные с продажей нефти или нефтепродуктов российского происхождения».

Ранее директор по экономическим исследованиям Института Брукингса Бен Харрис, являющийся одним из создателей потолка цен на российскую нефть, предложил «более агрессивно» следить за соблюдением ограничений компаниями, перевозящими сырье стоимостью выше 60 долларов за баррель. По его словам, западным странам необходимо в большей степени оказывать давление на государства, контролирующие ключевые каналы и проливы. В качестве еще одной меры усиления санкционных ограничений экс-чиновник Минфина США посоветовал Евросоюзу и G7 повысить предельный уровень цен и чаще его корректировать.

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    Анатолий Акулов
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