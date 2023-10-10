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12:15, 10 октября 2023Экономика

Создатель потолка цен на нефть предложил сделать его агрессивнее

Bloomberg: в США предложили агрессивнее контролировать потолок цен на нефть

Фото: Nick Oxford / Reuters

Для повышения эффективности потолка цен на российскую нефть нужно увеличить цены и усилить контроль за соблюдением ограничений. Об этом заявил директора по экономическим исследованиям Института Брукингса Бен Харрис, его слова приводит Bloomberg.

Чтобы сделать ценовой потолок эффективнее, нужно «более агрессивно» следить за соблюдением ограничений компаниями, которые участвуют в перевозке российской нефти, а также не дать им уклоняться от них. Также нужно усилить давление на страны, контролирующие ключевые каналы и проливы, чтобы они не пропускали старые или не застрахованные должным образом суда. В пример один из создателей потолка привел Данию, Турцию и Египет.

В качестве третьей меры экс-чиновник Минфина США предложил Евросоюзу и G7 повысить предельный уровень цен и чаще его корректировать. По словам Харриса, потолок должен быть для Москвы «болезненным, но терпимым», чтобы она не закрывала доступ к нефти и не искала альтернативные пути ее транспортировки».

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Убедить все страны поддержать повышение потолка цен, будет непросто, признал эксперт, однако эти меры позволят укрепить доверие к лимиту, снизить доходы России и уменьшить риск разлива нефти из старых танкеров, которыми сейчас транспортируется сырье.

По словам управляющего директора компании ООО «РусЭнергоПроект» Максима Канищева, пересмотр потолка цен на нефть будет воспринят как провал антироссийских санкций. Вводя ограничения, западные государства предполагали, что стоимость Urals будет только понижаться, но этого не произошло. При таких условиях само обсуждение идеи изменения предельной цены будет воспринято как провал санкций против Москвы, добавил эксперт.

Brent от TradingView

Как показали данные судоходных и страховых записей, большая часть нефтяного экспорта России избежала влияния потолка цен на нефть, введенного странами Запада. Как сообщили опрошенные Financial Times (FT) аналитики, почти три четверти морских перевозок российской нефти осуществлялись без западной страховки, которая является рычагом для соблюдения потолка в 60 долларов за баррель.

К концу сентября стоимость российской нефти флагманской марки Urals подорожала до 85-86 долларов за баррель. Котировки превысили установленный западными странами лимит на 25-26 долларов. По словам вице-премьера России Александра Новака, потолок оказался неэффективен, и даже вреден. Он создал прецедент, чтобы в будущем подобные ограничения могли использовать не только против российских энергоресурсов, но и против других стран и других продуктов.

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    Вячеслав Агапов
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