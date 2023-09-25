Россия избежала влияния потолка цен на нефть

FT: большая часть российского экспорта нефти избежала влияния потолка цен

России удалось избежать влияния потолка цен на нефть, введенного странами Запада, в отношении большей части своего нефтяного экспорта. Об этом со ссылкой на данные судоходных и страховых записей сообщает газета Financial Times (FT).

Согласно анализу отчетов о перевозках и страховании, в августе почти три четверти всех морских перевозок российской нефти осуществлялись без западной страховки, которая является рычагом для соблюдения установленной предельной цены на нефть в размере 60 долларов за баррель. По данным Kpler, весной 2023 года этот показатель составлял 50 процентов.

Киевская школа экономики (KSE) подсчитала, что рост мировых цен на нефть с июля и снижение дисконта на российскую нефть позволит Москве заработать на 15 миллиардов долларов больше от экспорта нефти, чем в прошлом году. При этом, по расчетам экономистов KSE, западные санкции и ограничения с февраля 2022 года обошлись России в 100 миллиардов долларов недополученных нефтяных доходов.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в августе российская нефть марки Urals торговалась на глобальном рынке в среднем по цене около 70 долларов за баррель. Аналитики объяснили превышение ценового потолка сокращением экспорта российской нефти относительно уровня мая, что усугубило напряженность на мировом энергетическом рынке.

При этом в августе нефтегазовые доходы России упали на 20,78 процента по сравнению с июлем, до 642,7 миллиарда рублей, сообщило министерство финансов. Причиной резкого падения стали сборы с налога на добавленный доход (НДД), который собирается примерно раз в квартал. В июле они принесли бюджету 294,5 миллиарда рублей, а в августе — 3,3 миллиарда.