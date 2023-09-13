МЭА: стоимость российской нефти Urals превысила ценовой потолок на 15 долларов

В августе российская нефть марки Urals торговалась на глобальном рынке в среднем по цене около 70 долларов за баррель. Таким образом этот показатель превысил установленный западными странами предельный уровень на 10 долларов, сообщается в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Страны «Большой семерки» и Австралия установили «потолок цен» на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне 60 долларов за баррель. В начале сентября средняя цена Urals превысила этот показатель на 15 долларов, достигнув отметки в 75 долларов за баррель.

Аналитики объяснили подобную динамику с сокращением экспорта российской нефти относительно уровня мая. Это обстоятельство усугубило напряженность на мировом энергетическом рынке. Увеличение стоимости Urals позволило России нарастить доходы от вывоза нефти до 17,1 миллиарда долларов по итогам августа. Прирост к июльскому показателю составил 1,8 миллиарда долларов.

Ранее в Минэнерго США повысили прогноз цен на нефть североморской марки Brent на 2023 и 2024 годы. Ожидается, что в этом году средняя стоимость барреля будет находиться на уровне 84,46 доллара, а в следующем — на отметке 88,22 доллара. Предыдущий прогноз американского Минэнерго подразумевал значения 82,62 и 86,48 доллара соответственно.

Как уточнили в американском ведомстве, на динамику цен повлияет в том числе снижение мировых запасов сырья на 0,2 миллиона баррелей в сутки в четвертом квартале 2023 года. Спад будет обусловлен добровольным сокращением добычи нефти со стороны крупнейшего экспортера — Саудовской Аравии, и падением объемов вывоза нефти со стороны России.