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11:31, 13 сентября 2023Экономика

Мировым ценам на нефть предрекли рост

Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть марки Brent на 2023 и 2024 годы
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Zbynek Burival / Unsplash

В Министерстве энергетики США повысили прогноз цен на североморскую марку нефти Brent. Ожидается, что в этом году средняя стоимость барреля будет находиться на уровне 84,46 доллара, а в следующем — на отметке 88,22 доллара, следует из данных Управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Предыдущий прогноз американского Минэнерго подразумевал значения 82,62 и 86,48 доллара соответственно. Как уточнили аналитики ведомства, средняя цена Brent в августе 2023 года находилась на уровне 86 долларов за баррель. В четвертом квартале эксперты ожидают ее увеличения до 93 долларов.

На динамику повлияет в том числе снижение мировых запасов сырья на 0,2 миллиона барреле в сутки. Спад будет обусловлен добровольным сокращением добычи нефти со стороны крупнейшего экспортера — Саудовской Аравии, и падением объемов вывоза нефти со стороны России, заключили в Минэнерго США.

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В начале сентября власти Саудовской Аравии пролонгировали снижение показателя на миллион баррелей в сутки до конца 2023 года. В конце августа вице-премьер России Александр Новак анонсировал сокращение объемов вывоза сырья в сентябре. Действия Москвы и Эр-Рияда могут в конечном счете усилить инфляционное давление на мировую экономику, считают аналитики.

12 сентября в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) предупредили о самом большом снижении мировых запасов сырья. Согласно прогнозу аналитиков, в четвертом квартале 2023 года показатель сократится примерно на 3,3 миллиона баррелей в сутки, что станет максимальным падением за последние 16 лет.

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    Анатолий Акулов
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