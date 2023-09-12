В ОПЕК предупредили о самом большом за десятилетие снижении запасов нефти

ОПЕК: снижение запасов нефти в мире может составить 3,3 миллиона баррелей в день

По итогам четвертого квартала 2023 года сокращение глобальных запасов нефти может составить примерно 3,3 миллиона баррелей в сутки. Это падение рискует стать наибольшим как минимум с 2007 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Динамика будет обусловлена продлением ограничений на добычу со стороны крупнейшего поставщика — Саудовской Аравии. В начале сентября власти королевства пролонгировали снижение показателя на миллион баррелей в сутки до конца 2023 года. Это обстоятельство уже привело к росту биржевых цен на североморскую нефть марки Brent выше 90 долларов за баррель. На фоне дальнейшего сокращения глобальных запасов сырья котировки могут увеличиться еще в большей степени, предупреждают эксперты.

На усугубление ситуации может повлиять снижение нефтяного экспорта со стороны второго крупнейшего поставщика — России. В конце августа вице-премьер Александр Новак анонсировал сокращение объемов вывоза сырья в сентябре. Действия Москвы и Эр-Рияда могут в конечном счете усилить инфляционное давление на мировую экономику, считают аналитики.

Ранее Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков компании Macquarie Group (MG) сообщил, что из-за аномальной жары нефтеперерабатывающие заводы по всему миру сократили объемы производства как минимум на два процента за последние несколько месяцев. Перебои в работе ударили по отрасли, которая годами сталкивалась с недостаточным объемом финансирования.