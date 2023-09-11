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14:22, 11 сентября 2023Среда обитания

Глобальной переработке нефти предрекли проблемы

MG: нефтеперерабатывающие заводы сократили производство на 2 % из-за жары

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Из-за аномальной жары нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) по всему миру сократили объемы производства как минимум на два процента за последние несколько месяцев. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков компании Macquarie Group (MG).

Перебои в работе ударили по системе нефтепереработки, которая годами сталкивалась с недостаточным объемом финансирования. Сопредседатель отдела торговли нефтью одного из крупнейших сырьевых трейдеров Trafigura Group Бен Лакок заявил, что жара создала огромные проблемы для европейских и американских НПЗ. Западные предприятия столкнулись со значительным числом отключений.

Согласно данным компании FGE, объемы переработки нефти на европейском энергетическом рынке упали летом на 700 тысяч баррелей в сутки в сравнении с тем же периодом 2022 года. Спад составил около шести процентов от регионального объема производства. Большая часть сокращения была вызвана неблагоприятными погодными условиями, пришли к выводу аналитики.

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Кроме того, из-за частичного обмеления реки Рейн в Германии и Панамского канала за последнее время увеличились логистические расходы на доставку нефтепродуктов. Это обстоятельство может стать причиной замедления поставок топлива на НПЗ и роста волатильности цен на глобальном нефтяном рынке, считают в компании Vortexa.

Ранее сообщалось о резком сокращении поставок российских нефтепродуктов за рубеж. По итогам августа суммарный объем экспорта, включая поставки дизельного топлива и мазута, достигли минимальных с сентября 2022 года 2,28 миллиона баррелей в сутки. Тенденция к снижению объемов вывоза российских нефтепродуктов может продолжиться и в дальнейшем на фоне изменений в налоговых выплатах для сырьевых компаний, предположили аналитики.

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    Анатолий Акулов
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