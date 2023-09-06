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19:00, 6 сентября 2023Экономика

Россия резко сократила поставки нефтепродуктов за рубеж

Vortexa: экспорт российских нефтепродуктов за рубеж достиг 11-месячного минимума

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

По итогам августа суммарные поставки за рубеж российских нефтепродуктов, включая дизельное топливо и мазут, резко упали и достигли минимальных с сентября 2022 года 2,28 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков компании Vortexa.

Поставки дизельного топлива и газойля упали на 5,7 процента по сравнению с июлем и достигли трехмесячного минимума в 1,04 миллиона баррелей в сутки. Главными покупателями российского дизеля стали Бразилия и Турция. Экспорт бензина и компонентов для смешения упал до 81 тысячи баррелей в день, что стало самым низким показателем за последние десять месяцев.

Поставки нафты (вещества, получаемого при перегонке нефти) сократились на шесть процентов, до 371 тысячи баррелей в сутки, мазута — на 25 процентов, до 592 тысяч баррелей в день. Главной причиной спада эксперты назвали проведение плановых ремонтных работ на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

Тенденция к снижению экспорта российских нефтепродуктов может продолжиться и в дальнейшем на фоне изменений в налоговых выплатах для сырьевых компаний, считают аналитики. Согласно нововведениям, с 1 сентября суммарный объем государственных субсидий нефтяникам по демпферному механизму сократится вдвое. Как сообщал «Коммерсантъ», при таком раскладе отрасль будет получать на 50 миллиардов рублей в месяц меньше.

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    Анатолий Акулов
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