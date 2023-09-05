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14:07, 5 сентября 2023Экономика

Доходы России от продажи нефти и газа резко упали

Минфин сообщил о падении нефтегазовых доходов на 20 % по сравнению с июлем

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В августе нефтегазовые доходы России упали на 20,78 процента по сравнению с июлем, до 642,7 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов.

Этот результат хуже, чем в марте и апреле, но лучше, чем в январе, феврале, мае и июне текущего года. Отклонение от базовых нефтегазовых доходов составило минус 29,1 миллиарда рублей, что на 2,96 миллиарда хуже прогнозов.

Причиной резкого падения стали сборы с налога на добавленный доход (НДД), который собирается примерно раз в квартал. В июле они принесли бюджету 294,5 миллиарда рублей, а в августе — 3,3 миллиарда.

Результат за последний месяц сложился из роста мировых цен на нефть, вместе с которыми поднялись цены и на сырье из России, а также из сокращения экспорта по морю на 500 тысяч баррелей в сутки и падения курса рубля, что позволило увеличить доход в национальной валюте.

Brent от TradingView

В сентябре ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов составляет 279,12 миллиарда рублей, в связи с чем в период с 7 сентября по 5 октября каждый рабочий день Центробанк будет покупать иностранную валюту на сумму 13,15 миллиарда рублей. Вместе с тем для снижения волатильности трансляция покупок иностранной валюты на внутренний валютный рынок остановлена с 10 августа.

Ранее сообщалось, что средняя цена основного экспортного сорта российской нефти Urals в августе составила 74 доллара за баррель, что является максимумом с начала введения санкций в декабре прошлого года и на 14 долларов выше потолка.

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    Платон Щукин
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