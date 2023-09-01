Российская нефть резко подорожала

Минфин: средняя цена Urals в августе выросла до $74 за баррель

Средняя цена основного экспортного сорта российской нефти Urals в августе составила 74 доллара за баррель, сообщается на сайте Минфина.

За месяц его стоимость прибавила почти 10 долларов — средняя цена в июле равнялась 64,37 доллара. В годовом выражении стоимость Urals почти не изменилась — в августе 2022 года был зафиксирован уровень в 74,73 доллара за баррель.

Средняя цена эталонного сорта Brent в августе составила 86,2 доллара за баррель. Таким образом, скидка на российскую нефть уменьшилась до 12,2 доллара за баррель с 15,7 доллара за баррель в июле.

В январе-августе 2023 года средняя стоимость Urals сложилась в размере 56,58 доллара за баррель, упав в полтора раза в годовом выражении (за восемь месяцев 2022 года она составляла 82,13 доллара за баррель).

Ранее в правительстве крупнейшего импортера российской нефти — Индии — заявили о намерении сократить ее закупки. Из-за сокращения скидок на Urals стране становится выгоднее покупать сырье у поставщиков с Ближнего Востока.

В августе индийский импорт нефти из России снижался третий месяц подряд и по итогам месяца составил 1,57 миллиона баррелей в день. Показатель рухнул на четверть по сравнению с предыдущим месяцем и стал минимальным с января. При этом поставки из Саудовской Аравии взлетели на 63 процента за месяц, до 852 тысяч баррелей в день.