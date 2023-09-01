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11:28, 1 сентября 2023Экономика

У крупнейшего покупателя российской нефти остыл к ней интерес

Министр нефти и газа Индии Пури пообещал снижение зависимости от нефти из России

Фото: Todd Korol / Reuters

У Индии остывает интерес к российской нефти — стране становится выгоднее покупать сырье у поставщиков с Ближнего Востока, заявил в интервью Bloomberg индийский министр нефти и газа Хардип Пури.

«Наша зависимость от российской нефти резко снизится. Цены [на нефть] в странах Персидского залива сейчас гораздо привлекательнее», — заявил глава министерства.

Российская нефть начала торговаться с большими скидками к эталонному сорту Brent после начала украинского конфликта, и Индия воспользовалась положением. В 2022 году Россия стала главным поставщиком нефти в страну, вытеснив с лидирующих позиций Саудовскую Аравию и Ирак. В мае 2023-го на российских поставщиков пришлась половина всего индийского импорта нефти.

Однако летом скидки на российскую нефть резко сократились, что снизило привлекательность закупок, и страна стала переключаться на других поставщиков. По данным аналитической компании Kpler, в августе индийский импорт нефти из России снижался третий месяц подряд и по итогам месяца составил 1,57 миллиона баррелей в день. Показатель рухнул на четверть по сравнению с предыдущим месяцем и стал минимальным с января. При этом поставки из Саудовской Аравии взлетели на 63 процента за месяц, до 852 тысяч баррелей в день.

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    Софья Ермакова
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