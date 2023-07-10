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12:05, 10 июля 2023Экономика

В Индии отметили снижение привлекательности российской нефти

Times of India: дисконт на российскую нефть для индийских НПЗ упал до 4$

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Российская нефть теряет привлекательность для индийских покупателей, так как скидки на нее по отношению к эталонному сорту Brent сократились до 4 долларов за баррель, пишет The Times of India со ссылкой на источники. В высшей точке зимой дисконт достигал 25-30 долларов.

Продавцы российской нефти стараются обходить установленный западными странами ценовой потолок в 60 долларов за баррель, беря на себя обязательства по доставке и отгрузке партий и завышая транспортный тариф, входящий в суммарную стоимость поставок. Они взимают 11-19 долларов фрахта из портов Балтийского или Черного морей, и эта сумма почти вдвое превышает норму.

Нефть при этом продается по цене на всего на 1-2 доллара ниже потолка. Хотя эта лазейка прямо предусмотрена в руководствах по применению санкций, с ее использованием сложно бороться, так как Россия использует теневой флот для доставки партий в Индию, пишет издание.

Brent от TradingView

Индийские НПЗ нарастили импорт российского сырья в 19 раз в 2022 году именно из-за больших скидок. Теперь на поставки из России приходится около 40 процентов от всего нефтяного импорта страны, в то время как до начала украинского конфликта их доля составляла менее 2 процентов, напоминает издание. Однако теперь индийские покупатели рискуют потерять возможность приобретать сырье со скидкой — это произойдет, если цены на Brent продолжат снижаться.

При этом источники издания напоминают, что Индия в последние месяцы стала единственным крупным покупателем российской нефти, так как потребление этого топлива в стране растет на 5-6 процентов в год. Китай, который раньше закупал российские поставки наравне в Индией, теперь «затоплен» российской нефтью и уже не может увеличивать потребление, поскольку его экономика не растет.

Ранее Bloomberg писал, что в Индии наращивать закупки топлива в России тоже готовы не все компании. В частности, импортировать еще больше российского топлива предприятия не могут из-за необходимости поддерживать хорошие отношения с другими поставщиками, а также из-за инфраструктурных проблем.

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    Софья Ермакова
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