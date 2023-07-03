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10:32, 3 июля 2023Экономика

Одна страна рекордно нарастила поставки российской нефти

Kpler: в июне Россия поставляла в Индию рекордные 2,2 млн баррелей нефти в сутки

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В июне Россия нарастила экспорт нефти в Индию до рекорных 2,2 миллиона баррелей в сутки, поставив очередной рекорд. Закупки российского топлива этой страной растут десятый месяц подряд. Однако в следующем месяце есть риски сокращения поставок из-за ряда проблем, пишет Bloomberg со ссылкой на ведущего нефтяного аналитика Kpler Виктора Катону.

Поставки российского топлива в Индию в прошлом месяце превысили совокупный объем импорта из Саудовской Аравии и Ирака. На поставки из Эр-Рияда пришлось 745 тысяч баррелей нефти в сутки, а из Багдада — 835 тысяч.

Однако продолжать наращивать закупки топлива в России готовы не все нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии. В частности, импортировать еще больше российского топлива предприятия не могут из-за желания поддерживать хорошие отношения с другими поставщиками, а также из-за инфраструктурных проблем. Ранее агентство объясняло, что некоторые заводы не проектировались для переработки нефти с высоким содержанием серы, как у российской марки Urals, а были ориентированы на более легкую нефть с Ближнего Востока.

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По данным Kpler, в мае Индия импортировала 1,96 миллиона баррелей российской нефти в сутки, что на 15 процентов больше, чем в апреле. В последний месяц весны Россия обеспечила почти половину потребностей Индии в данном виде топлива. Такой скачок импорта Bloomberg назвал ошеломляющим, поскольку до 2022 года доля поставок из России составляла менее двух процентов.

На фоне рекордного роста поставок Россия столкнулась с проблемами из-за расчетов в рупиях за продажу нефти Индии. Из-за существенно выросшего торгового профицита Россия ежемесячно накапливает до миллиарда долларов в рупиях, которые остаются за пределами страны.

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    Мария Грушко
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