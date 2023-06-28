Индия закупила рекордный объем российской нефти

Bloomberg: 46 процентов нефтяного импорта Индии в мае пришлось на поставки из России

Доля поставок российской нефти в Индию достигла в мае рекордных 46 процентов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической фирмы Kpler.

Основной причиной увеличения объемов закупок журналисты сочли дешевизну российского сырья: по данным индийских властей, в апреле нефть из РФ обходилась стране в 68 долларов за баррель. При этом саудовское сырье стоило в тот же период примерно 87 долларов за баррель, а иракское — около 78 долларов.

Bloomberg называет скачок импорта российской нефти в Индию ошеломляющим, поскольку до 2022 года доля поставок из России составляла менее 2 процентов. По данным американского агентства, не вся нефтеперерабатывающая инфраструктура Индии готова к такому росту поставок из России. Например, некоторые заводы в стране не проектировались для переработки российской нефти, содержащей значительное количество серы.

Ранее журналисты сообщали, что Индия на фоне значительного роста поставок нефти из России, произошедшего в 2023 году, рекордно заработает на ее переработке и станет крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Европу. При этом Москва на фоне выросших продаж накапливает в рупиях до миллиарда долларов в месяц, которые не может вывести за пределы Индии из-за особенностей местного валютного регулирования.