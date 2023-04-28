Индия рекордно заработает на переработке российской нефти

Kpler: Индия станет крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Европу с помощью нефти из РФ

В апреле Индия может стать крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Европу с результатом 360 тысяч баррелей в сутки. Его позволит достигнуть продолжающееся увеличение закупок российской нефти, которые превысят два миллиона баррелей в сутки. Об этом со ссылкой на подсчеты аналитиков из Kpler пишет Bloomberg.

Индия не присоединилась к западным санкциям в отношении российской нефти официально, однако ее крупнейшие банки следят за тем, чтобы закупки оставались на уровне ниже потолка цен в 60 долларов за баррель. Такая политика позволяет индийским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) рекордно зарабатывать на поставках нефтепродуктов.