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12:59, 28 апреля 2023Экономика

Индия рекордно заработает на переработке российской нефти

Kpler: Индия станет крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Европу с помощью нефти из РФ

Фото: Amit Dave / Reuters

В апреле Индия может стать крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Европу с результатом 360 тысяч баррелей в сутки. Его позволит достигнуть продолжающееся увеличение закупок российской нефти, которые превысят два миллиона баррелей в сутки. Об этом со ссылкой на подсчеты аналитиков из Kpler пишет Bloomberg.

Индия не присоединилась к западным санкциям в отношении российской нефти официально, однако ее крупнейшие банки следят за тем, чтобы закупки оставались на уровне ниже потолка цен в 60 долларов за баррель. Такая политика позволяет индийским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) рекордно зарабатывать на поставках нефтепродуктов.

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Платон Щукин
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