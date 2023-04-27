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14:47, 27 апреля 2023Экономика

Госбанк Индии начал следить за исполнением санкций против России

Госбанк Индии начал проверку нефтяных компаний на обход потолка цен на российскую нефть
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Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

Государственный банк Индии (SBI) проверяет местные нефтяные компании Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. Ltd и Hindustan Petroleum Corp. Ltd. на предмет закупки российской нефти по цене выше потолка в 60 долларов за баррель в обход западных санкций. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, сообщает газета Mint.

По их данным, структура запросила информацию о закупочных ценах на сырье, чтобы случайно не обработать подобный платеж. SBI проводит большое количество операций в США и поэтому хочет избежать каких-либо штрафов и ограничений.

Проверка проводится по всем валютам, в том числе по дирхамам ОАЭ, которые привязаны к доллару и могут выступать аналогом в платежах. При этом один из собеседников издания указал, что пока никаких проблем выявить не удалось.

Накануне вице-премьер России Александр Новак рассказал, что 20 процентов нефти, ранее поставляемой в Европу, были перенаправлены в Индию, Китай и другие страны. Стоимость, по которой индийские заводы покупают российское сырье, официально не называется.

На этой неделе министр нефти Индии Панкадж Джейн сообщил, что некоторые партии российской нефти идут в страну по цене выше 60 долларов за баррель, однако компаниям приходится самостоятельно искать способы оплаты, потому что обычные каналы не работают.

В начале апреля стало известно, что индийский Bank of Baroda, третий по величине банк страны, отказался проводить платежи за российскую нефть, если ее цена превышает 60 долларов за баррель. При этом использование в расчетах дирхамов также было признано опасным.

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Платон Щукин
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