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15:32, 24 апреля 2023Экономика

Индия сообщила о задержках при оплате российской нефти

Министр нефти Индии: оплата российской нефти выше потолка в $60 происходит с задержками

Фото: Edgar Su / Reuters

Индийские компании иногда сталкиваются с задержками при оплате поставок российской нефти по цене выше 60 долларов за баррель. Об этом заявил министр нефти Индии Панкадж Джейн, его слова приводит издание The Economic Times.

«Никто не мешает нам покупать российскую нефть по цене, превышающей установленный предельный уровень цен. Мы не пользуемся западными услугами», — сообщил министр. По его словам, в случае, если цена на нефть из России выше так называемого потолка, компаниям самостоятельно удается найти альтернативные механизмы для расчетов.

Индия значительно нарастила импорт российской нефти после начала конфликта на Украине. Джейн добавил, что большая часть поставок осуществляется по ценам ниже предельного уровня. Он также отметил, что Индия стремится покупать нефть со скидками и в других странах в зависимости от сорта.

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Эмбарго на ввоз и транспортировку морем нефти из России вступило в силу 5 декабря 2022 года. Тогда же начал действовать запрет на перевозку и страхование российской нефти по цене дороже 60 долларов за баррель. 17 апреля страны «Большой семерки» (G7) договорились сохранить потолок цен на российскую нефть на текущем уровне, несмотря на рост нефтяных котировок.

Ранее член Европарламента (ЕП) от Бельгии Марк Ботенга заподозрил, что Индия реэкспортирует в Евросоюз купленную у России нефть. Со ссылкой на данные о торговых показателях Нью-Дели в сфере энергетики он отметил, что страна увеличила импорт российской сырой нефти, и одновременно значительно вырос экспорт индийского топлива в Европу.

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Влада Горячева
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