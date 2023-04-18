Индию заподозрили в перепродаже российской нефти Европе

Евродепутат Ботенга заподозрил Индию в перепродаже российской нефти Евросоюзу

Еврокомиссии (ЕК) необходимо изучить возможность того, что Индия реэкспортирует в Евросоюз купленную у России нефть, заявил член Европарламента (ЕП) от Бельгии Марк Ботенга со ссылкой на данные о торговых показателях Нью-Дели в сфере энергетики. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим обращением депутата к ЕК.

«ЕС ввел санкции в отношении импорта российской нефти. Тем временем Индия увеличила импорт российской сырой нефти. Индийские нефтеперерабатывающие заводы теперь перерабатывают российскую сырую нефть, которая ранее перерабатывалась в европейских странах, включая Германию, Грецию, Польшу, Чехию, Словакию и Венгрию. В то же время значительно увеличился экспорт индийского топлива в Европу, отчасти чтобы компенсировать перебои в поставках топлива из-за санкций ЕС в отношении российской сырой нефти», — отметил член ЕП.

Сообщается, что экспорт нефтепродуктов Индии в ЕС вырос примерно на 22% за один год. Европейские СМИ сообщают, что индийские компании реэкспортируют излишки переработанной российской нефти в Европу Марк Ботенга член Европарламента от Бельгии

Основываясь на этих данных, Ботенга спрашивает Еврокомиссию, как она оценивает данную ситуацию и признает ли она тот факт, что часть импортируемой из Индии нефти имеет российское происхождение.

«Может ли Еврокомиссия подтвердить, что, когда российская сырая нефть перерабатывается в Индии, полученное топливо не считается российским и поэтому может поставляться в ЕС?» — спросил европарламентарий.

Признает ли она (Еврокомиссия — прим. «Ленты.ру»), что часть топлива, импортируемого из Индии, на самом деле представляет собой переупакованную российскую нефть? Если нет, то как она объясняет параллель между увеличением импорта индийской сырой нефти из России и экспортом индийского топлива в ЕС? Марк Ботенга член Европарламента от Бельгии

Ранее Ботенга заявил, что страны Ближнего Востока «выиграли от шока», связанного с конфликтом на Украине, так как благодаря кризису они также смогли нарастить импорт энергоресурсов в Евросоюз.

«Какие доказательства есть у Еврокомиссии, что дизельное топливо, ввезенное в ЕС из Саудовской Аравии, на самом деле не является переупакованной российской нефтью? Известно ли ему о разнице между (средней) ценой, которую Саудовская Аравия платит за импорт дизельного топлива из России со скидкой, и ценой импорта ЕС из Саудовской Аравии?» — говорилось в тексте его обращения к ЕК.