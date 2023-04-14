В ЕС назвали выигравшие от конфликта на Украине страны

Евродепутат Ботенга: страны Ближнего Востока выиграли от конфликта на Украине

Страны Ближнего Востока «выиграли от шока», связанного с конфликтом на Украине, так как благодаря кризису они смогли нарастить импорт энергоресурсов в Евросоюз. Об этом заявил член Европарламента от Бельгии Марк Ботенга в своем обращении к Еврокомиссии. «Лента.ру» ознакомилась с текстом письма депутата.

«В недавних сообщениях отмечается, что импорт Саудовской Аравией российского дизельного топлива резко вырос, и в то же время страна экспортирует большие объемы в ЕС», — напомнил он.

Так, со ссылкой на данные Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Ботенга заявил, что ближневосточные экспортеры нефти «в целом выиграли от шока», связанного с ситуацией на Украине, во-первых, благодаря возможности поднять цены, а также ввиду того, что теперь они могут «перерабатывать, хранить и перераспределять российскую нефть».

В связи с этим он сделал предположение, что поставляемая из Саудовской Аравии в ЕС нефть может иметь российское происхождение. Парламентарий обратился к Еврокомиссии за разъяснениями.

«Какие доказательства есть у Еврокомиссии, что дизельное топливо, ввезенное в ЕС из Саудовской Аравии, на самом деле не является переупакованной российской нефтью? Известно ли ему о разнице между (средней) ценой, которую Саудовская Аравия платит за импорт дизельного топлива из России со скидкой, и ценой импорта ЕС из Саудовской Аравии?» — говорится в тексте его письма.

Разделяет ли она (Комиссия — прим. «Ленты.ру») мнение о том, что в контексте запрета на поставку российской нефти такие игроки рынка, как Саудовская Аравия, теперь играют центральную роль в удовлетворении импортных запросов Европы и избегают последствий кризиса рынка? Марк Ботенга член Европарламента от Бельгии

Ранее депутаты Европарламента от Австрии Харальд Вилимский и Георг Майер назвали ошеломительной разницу в ценах на дизельное топливо в США и в Евросоюзе.

«Цена дизельного топлива в Америке соответствует 1,118 евро за литр. Для сравнения: самой дешевой европейской страной с дизельным топливом является Словения, где цена составляет 1,30 евро за литр. В Германии цена за литр составляет 1,84 евро, а в Дании — 2,04 евро за литр. Как Еврокомиссия объясняет ошеломительную разницу в ценах на топливо?» — говорилось в их обращении к Еврокомиссии.