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17:58, 17 апреля 2023Экономика

Потолок цен на российскую нефть решили не повышать

Reuters: страны G7 решили не повышать потолок цен на нефть из России

Фото: AP

Страны «Большой семерки» (G7) договорились сохранить так называемый потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, несмотря на рост нефтяных котировок. Заявление представителя G7 приводит Reuters.

Несмотря на сокращение предложения на мировом рынке некоторые страны выступали с призывами снизить предельные цены, чтобы усилить давление на Москву. Однако чиновники пришли к выводу, что существующий потолок работает как на ограничение экспортных доходов России, так и на поддержание устойчивости энергетического рынка. По словам представителя G7, российский экспорт сырой нефти составляет более трех миллионов баррелей в день, а мировые рынки остаются стабильными.

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Участники группы также договорились активизировать усилия по борьбе с обходом ограничений и санкций, введенных в отношении России, включая получение обманным способом доступа к страхованию и другим услугам для нефти, продаваемой выше предельных цен. Эмбарго Европейского союза на ввоз и транспортировку морем нефти из России вступил в силу 5 декабря 2022 года. Тогда же начал действовать запрет на перевозку и страхование российской нефти по цене выше 60 долларов за баррель.

Цены на нефть растут на протяжении четырех недель на фоне решения о дополнительном сокращении добычи ОПЕК+ и остановки импорта из Иракского Курдистана. 17 апреля фьючерсы на нефть марки Brent и WTI торговались выше отметки 80 долларов за баррель. Российская нефть на данный момент продается с дисконтом около 30 долларов за баррель по отношению к Brent.

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Влада Горячева
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