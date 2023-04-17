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15:04, 17 апреля 2023Экономика

Минфин сообщил о росте цен на российскую нефть

Минфин сообщил о росте цен на Urals до максимальных с декабря 51,15 доллара за баррель

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Средняя стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals в период с 15 марта по 14 апреля составила максимальные с декабря 51,15 доллара за баррель. Об этом со ссылкой на собственные расчеты сообщает Минфин России.

В результате экспортная пошлина на нефть с 1 мая вырастет на 0,1 доллара, до 14,4 доллара за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит 4,3 доллара за тонну, на темные — 14,4 доллара.

Отдельно в марте цена Urals упала до 47,85 доллара за баррель, что стало минимальным значением с ноября 2020 года. Таким образом, в конце марта или в начале апреля стоимость сорта росла.

Главной причиной положительной динамики российской нефти стало решение ряда стран ОПЕК+, в том числе Саудовской Аравии и России, о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки. На этом фоне эталонные сорта Brent и WTI прибавили более десяти процентов стоимости.

Цена на российскую нефть резко снизилась в декабре 2022 года, когда вступили в силу западные санкции. Меры не предусматривали сокращение добычи, однако способствовали падению прибыли российских компаний, как за счет потолка цен на уровне 60 долларов за баррель, так и с помощью усложнения логистики.

На этом фоне дефицит бюджета по итогам первого квартала достиг 2,4 триллиона рублей при годовом плане 2,9 триллиона рублей. В апреле, согласно ранее представленному прогнозу, Минфин ожидает максимальный с начала действия санкций размер недополученных нефтегазовых доходов.

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Платон Щукин
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