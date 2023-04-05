Минфин приготовился к росту потерь нефтегазовых доходов

Минфин приготовился недополучить 113,6 миллиарда рублей нефтегазовых доходов в апреле

В апреле ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов ожидается на уровне минус 113,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте Минфина России. Если прогноз реализуется, это станет максимальным отклонением с момента введения западных санкций в отношении поставок российской нефти и нефтепродуктов.

В марте ведомство готовилось недополучить 132,1 миллиарда рублей, однако результат оказался на 39 миллиардов меньше, то есть минус 93,1 миллиарда рублей. В феврале реальный объем потери доходов составил 95,7 миллиарда рублей.

Таким образом, на продажу иностранной валюты в период с 7 апреля по 5 мая будет направлено 74,6 миллиарда рублей (113,6 миллиарда минус 39 миллиардов). В переводе на ежедневные продажи сумма составляет 3,7 миллиарда рублей.

Бюджет на 2023 год сверстан исходя из средней стоимости основного экспортного сорта российской нефти Urals в размере 70 долларов за баррель. С начала года, по данным Минфина, цена сложилась на уровне 48,92 доллара за баррель, причем в марте она упала до минимума.

Улучшение ситуации в марте по сравнению с прогнозом может объясняться рекордным экспортом нефтепродуктов с поставками по морю в абсолютном выражении. Во многом это обстоятельство связано с большим количеством штормовых дней в феврале, когда вести отгрузку из портов Черного моря было небезопасно, то есть речь идет о компенсации спроса. В то же время самые негативные прогнозы по снижению объемов поставок из-за европейских санкций не оправдались, отмечают эксперты.